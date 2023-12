Shenzhen Sunlord Electronics Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Shenzhen Sunlord Electronics liegt der RSI bei 80,49, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 64,32 und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Sunlord Electronics eine Rendite von 0,7 % auf, was 0,31 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen zeigen hauptsächlich positive Kommentare über Shenzhen Sunlord Electronics in den letzten ein bis zwei Tagen. Daraus ergibt sich eine positive Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat Shenzhen Sunlord Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,36 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,66 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -14,3 Prozent im Branchenvergleich und einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Rendite von Shenzhen Sunlord Electronics um 8,85 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.