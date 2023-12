Shenzhen Sunlord Electronics Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Gegenwärtig hat der RSI der Shenzhen Sunlord Electronics-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 60,03 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shenzhen Sunlord Electronics.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shenzhen Sunlord Electronics derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz beträgt lediglich 0,31 Prozentpunkte (0,7 % gegenüber 1,02 %), was zur Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,36 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Shenzhen Sunlord Electronics jedoch um 9,15 Prozent unter dem Durchschnitt (13,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,11 Prozent, wobei Shenzhen Sunlord Electronics aktuell um 14,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Sunlord Electronics ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen hauptsächlich positive Themen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.