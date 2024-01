Shenzhen Sunline Tech Aktie: Ein unsicheres Investment?

Shenzhen Sunline Tech, ein Unternehmen im Bereich der IT-Dienstleistungen, hat eine Dividende von 0,06 % ausgeschüttet. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 %. Die Differenz beträgt 0,57 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche hat Shenzhen Sunline Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,34 % erzielt. Dies steht jedoch im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 13,48 % bei ähnlichen Aktien in der Branche, was zu einer Underperformance von -12,14 % führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite mit 12,11 % über der von Shenzhen Sunline Tech, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Shenzhen Sunline Tech derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 412,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird das Unternehmen weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Shenzhen Sunline Tech in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Alles in allem führt dies zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Basierend auf den Dividenden, der Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor, den fundamentalen Kriterien und der Anleger-Stimmung, wird Shenzhen Sunline Tech insgesamt als neutral eingestuft.