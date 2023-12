Shenzhen Sunline Tech Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Dividendenrendite von Shenzhen Sunline Tech liegt aktuell bei 0,06 Prozent und damit leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche hat im Vergleich einen Wert von 0,61, was einer Differenz von -0,55 Prozent zur Shenzhen Sunline Tech-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Shenzhen Sunline Tech 400. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Sunline Tech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,99 CNH, womit der Kurs der Aktie (9,76 CNH) um -11,19 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,06 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Schlecht".

Abschließend wurde die Shenzhen Sunline Tech anhand des Relative Strength Index (RSI) beurteilt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 84,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Demzufolge erhält sie auch hier das Rating "Schlecht". Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Shenzhen Sunline Tech daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.