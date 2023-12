Shenzhen Sunline Tech Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Shenzhen Sunline Tech-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 0,06 Prozent erzielt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (0,6 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weist Shenzhen Sunline Tech ein aktuelles KGV von 435 auf. Im Vergleich dazu liegt das Durchschnittskgv der IT-Dienstleistungsbranche bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher weder als unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei dem RSI7 liegt der Wert aktuell bei 36,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Shenzhen Sunline Tech weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso liegt der RSI25 bei 45,25 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Bezüglich der Aktienkursentwicklung hat Shenzhen Sunline Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,82 Prozent erzielt, während vergleichbare Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt um 17,86 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,67 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten Informationstechnologie-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 21,25 Prozent unter dem Durchschnittswert und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.