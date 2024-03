Shenzhen Sunline Tech Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Shenzhen Sunline Tech zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,7 CNH einen Abstand von -13,35 Prozent vom GD200 (10,04 CNH) hat, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,6 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Shenzhen Sunline Tech-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shenzhen Sunline Tech mit 0,06 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (0,74%) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Shenzhen Sunline Tech mit -30,65 Prozent mehr als 15 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt die Rendite der Shenzhen Sunline Tech mit -19,11 Prozent deutlich schlechter weg, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Sunline Tech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (45,56) liegen im neutralen Bereich.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein "Neutral"-Rating für die Shenzhen Sunline Tech-Aktie.