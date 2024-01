Shenzhen Sunline Tech Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shenzhen Sunline Tech wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 67,72 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Shenzhen Sunline Tech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 412,35 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält die Aktie auch auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Sunline Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser beträgt aktuell 10,91 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,47 CNH liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem negativen Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für Shenzhen Sunline Tech führt.