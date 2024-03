Shenzhen Special Economic Zone Real Estate And Properties Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 10,87 CNH und liegt damit um 6,13 Prozent unter dem GD200 (11,58 CNH). Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,15 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,51 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties-Aktie als "Neutral" eingestuft werden.

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Indikator aus der technischen Analyse häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,43 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,17 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

