Shenzhen Special Economic Zone Real Estate And Properties Aktie: In Lauerstellung

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen der letzten Tage standen besonders positive Themen im Vordergrund, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab eine Bewertung von "Gut" für Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,74 CNH, während der Kurs der Aktie (12,37 CNH) um +5,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Bewertung als "Neutral", was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties als "Neutral" einzustufen. Der RSI7 beträgt 48,79 und der RSI25 beträgt 39,52, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.