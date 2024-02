Shenzhen Soling Industrial Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Shenzhen Soling Industrial hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -35,89 Prozent entwickelt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche bei -7,67 Prozent, wobei Shenzhen Soling Industrial mit 28,23 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich, dass Shenzhen Soling Industrial sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch im etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis als überkauft bewertet wird. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Soling Industrial mit 127,45 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt mit 0,1 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.