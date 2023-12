Shenzhen Soling Industrial Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shenzhen Soling Industrial betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 90,77 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite für Shenzhen Soling Industrial beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Shenzhen Soling Industrial mit einem aktuellen Wert von 182,22 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.