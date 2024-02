Shenzhen Soling Industrial Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Soling Industrial liegt bei einem Wert von 127. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Shenzhen Soling Industrial weder unterbewertet noch überbewertet und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hinweisen, dass die Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 5,36 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,33 CNH liegt (-37,87 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt (5,23 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,33 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-36,33 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Shenzhen Soling Industrial-Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Soling Industrial liegt bei 85,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 81 eine überkaufte Situation an. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Bewertung als "Schlecht" vergeben.