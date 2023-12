Shenzhen Soling Industrial Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Aktienkurs von Shenzhen Soling Industrial verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -3,51 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shenzhen Soling Industrial um 11,15 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,64 Prozent. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 12,69 Prozent, wobei Shenzhen Soling Industrial derzeit 16,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Soling Industrial liegt bei 182,22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shenzhen Soling Industrial liegt bei 65,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,08 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Shenzhen Soling Industrial. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.