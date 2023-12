Shenzhen Soling Industrial Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shenzhen Soling Industrial beträgt das aktuelle KGV 182, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" mit einem durchschnittlichen KGV von 0 steht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shenzhen Soling Industrial weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Shenzhen Soling Industrial aktuell mit einem Wert von 94,62 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), zeigt sich für die Aktie ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergeben sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Soling Industrial in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 12,36 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,88 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Soling Industrial. Zudem lag die Aktie auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor um 10,62 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Einschätzung der Stimmung berücksichtigen Analysten auch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Plattformen. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Shenzhen Soling Industrial, sowohl aus fundamentalen Gesichtspunkten, als auch in Bezug auf die technische Analyse, den Branchenvergleich und die Stimmung der Anleger.