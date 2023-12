Shenzhen Sinovatio tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die technische Analyse der Shenzhen Sinovatio-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 38,21 CNH verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 29,32 CNH liegt und somit einen Abstand von -23,27 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 30,33 CNH liegt. Dies entspricht einer Differenz von -3,33 Prozent und einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shenzhen Sinovatio-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shenzhen Sinovatio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Shenzhen Sinovatio im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -16,47 Prozent und im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche um 33,27 Prozent unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.