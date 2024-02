Shenzhen Silver Basis Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Shenzhen Silver Basis-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte wie den Relative Strength Index (RSI) und den Vergleich zum Branchendurchschnitt berücksichtigt.

Der RSI für die Aktie weist einen Wert von 4,11 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 62, was auf eine neutrale Position hinweist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Shenzhen Silver Basis-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -4,07 Prozent erzielt hat, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 16,85 Prozent deutlich besser ab.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Positive Diskussionen über das Unternehmen haben sich in den letzten Tagen verstärkt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und einem Schlusskurs von 12,04 CNH am letzten Handelstag. Allerdings erhält die Aktie basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Shenzhen Silver Basis-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

