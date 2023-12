Shenzhen Silver Basis Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shenzhen Silver Basis beträgt das aktuelle KGV 137. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daraus ergibt sich, dass Shenzhen Silver Basis aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Silver Basis eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Maschinen" besitzen Unternehmen im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment betrachtet.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Nach einer Betrachtung auf sozialen Plattformen wird deutlich, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ sind. Zudem haben Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Aus diesen Gründen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Silver Basis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,29 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (13,88 CNH) mit einer Abweichung von +90,4 Prozent. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (10,18 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt (+36,35 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Shenzhen Silver Basis-Aktie sowohl aus fundamentalen, dividendenbezogenen, stimmungsbezogenen und technischen Gesichtspunkten als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.

