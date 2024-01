Shenzhen Silver Basis Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Shenzhen Silver Basis eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und drei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Silver Basis daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich, dass die Diskussionsintensität bei Shenzhen Silver Basis stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Silver Basis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,88 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (15,27 CNH) liegt deutlich darüber (+93,78 Prozent Unterschied), wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,9 CNH) liegt mit einem Abweichung von +18,37 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Shenzhen Silver Basis-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Silver Basis aktuell 137. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Shenzhen Silver Basis weder unterbewertet noch überbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

