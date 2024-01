Shenzhen Shenbao Industrial Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Shenzhen Cereals-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Cereals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,51 CNH. Der letzte Schlusskurs (7,63 CNH) weicht somit um +1,6 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs (7,63 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,53 Prozent Abweichung) liegt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Shenzhen Cereals-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,02 auf, was auf den ersten Blick als eher preisgünstig erscheint. Der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt bei einem KGV von 0, wodurch sich ein Abstand von 0 Prozent ergibt. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Aktienkurses im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,02 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" 10,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -10,17 Prozent, und Shenzhen Cereals liegt aktuell 10,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.