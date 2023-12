Shenzhen Shenbao Industrial Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Shenzhen Cereals Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist Shenzhen Cereals ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Cereals-Aktie bei 7,49 CNH liegt, was einer Entfernung von -0,4 Prozent vom GD200 (7,52 CNH) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50 liegt bei 7,33 CNH, was zu einem Abstand von +2,18 Prozent vom Aktienkurs führt und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Cereals derzeit eine Dividendenrendite von 3,32 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,63 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Shenzhen Cereals-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, den fundamentalen Kriterien, der technischen Analyse und der Dividendenrendite.