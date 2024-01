Shenzhen Shenbao Industrial Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger weitgehend neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenzhen Cereals diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Dies liefert den RSI, einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Bewertung von Shenzhen Cereals basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65 Punkten, was bedeutet, dass die Shenzhen Cereals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 54,39), sodass die Aktie auch für diesen Indikator ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Shenzhen Cereals derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,51 CNH, während der Kurs der Aktie (7,37 CNH) um -1,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 7,42 CNH, was einer Abweichung von -0,67 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch für diesen Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Shenzhen Cereals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -10,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shenzhen Cereals eine Outperformance von +10,75 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -10,96 Prozent im letzten Jahr, und Shenzhen Cereals lag 10,94 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.