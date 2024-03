Shenzhen Selen Science-Anleger wird’s freuen!

Die Xinlun New Materials hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, nämlich 0 Prozent im Vergleich zu 1,58 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 3,38 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3,5 CNH) um +3,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,07 CNH, was einer Abweichung von +14,01 Prozent entspricht und die Aktie zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Xinlun New Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -30 Prozent erzielt, was 15,52 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -18,93 Prozent, und Xinlun New Materials liegt aktuell 11,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird die Xinlun New Materials in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.