Shenzhen Selen Science-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Dividendenpolitik von Xinlun New Materials wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,37 Prozentpunkte, wobei Xinlun New Materials eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,37 % aufweist.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass Xinlun New Materials im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -10,5 Prozent erzielt hat, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 1,09 Prozent, während Xinlun New Materials mit 11,59 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xinlun New Materials derzeit bei 3,6 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,41 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,28 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,71 CNH, was zu einem Abstand von -8,09 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Xinlun New Materials hingegen erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Aktie von Xinlun New Materials als "Schlecht" eingestuft.