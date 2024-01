Shenzhen Selen Science Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Xinlun New Materials bei 3,7 CNH liegt, was einer Entfernung von +3,64 Prozent vom GD200 (3,57 CNH) entspricht. Dies deutet aus charttechnischer Sicht auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt ebenfalls bei 3,7 CNH, was bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit sieben Tagen, in denen positive Themen die Diskussion dominierten, im Vergleich zu nur zwei Tagen mit vorherrschend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Xinlun New Materials gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Xinlun New Materials bei 156,21, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist hier einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die Dividende liegt Xinlun New Materials mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (1,37 %) niedriger. Die Differenz beträgt somit 1,37 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.