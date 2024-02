Shenzhen Selen Science Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Xinlun New Materials betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 71,68, was darauf hindeutet, dass Xinlun New Materials überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Xinlun New Materials derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 1,55 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,55 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Xinlun New Materials wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren, und in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Xinlun New Materials mit einer Rendite von -44,42 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -18,58 Prozent. Auch hier liegt Xinlun New Materials mit 25,84 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.