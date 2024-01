Shenzhen Seg Tri-Star Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Shenzhen Huakong Seg-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 32. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,31, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Shenzhen Huakong Seg in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") zeigt sich, dass Shenzhen Huakong Seg im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,63 Prozent erzielt hat, was 21,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie sogar 27,71 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Huakong Seg mit einem Wert von 17,86 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.