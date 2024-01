Shenzhen Seg Tri-Star Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Shenzhen Huakong Seg stark diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen positive Themen rund um Shenzhen Huakong Seg besonders intensiv behandelt. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Shenzhen Huakong Seg in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,78 Prozent, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche um 19,95 Prozent stieg. Dies bedeutet eine Underperformance von -36,73 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 14,24 Prozent im letzten Jahr, und Shenzhen Huakong Seg verzeichnete eine Unterperformance von 31,02 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Shenzhen Huakong Seg ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Huakong Seg-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,48 CNH. Der letzte Schlusskurs von 3,54 CNH weicht somit um +1,72 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,63 CNH) weicht mit einer Abweichung von -2,48 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab. Daher wird die Shenzhen Huakong Seg-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Shenzhen Huakong Seg-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shenzhen Huakong Seg liegt momentan bei 44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Shenzhen Huakong Seg weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 65,35). Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Shenzhen Huakong Seg eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.