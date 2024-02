Shenzhen Seg-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Shenzhen Seg wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich daher für Shenzhen Seg in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Shenzhen Seg-Aktie ein Gesamtranking "Neutral". Der RSI7 beträgt 44,52, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie der RSI25 von 56,52, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt.

Die Anleger-Stimmung zu Shenzhen Seg wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.