Shenzhen Seg Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Shenzhen Seg-Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 6,5 CNH liegt 6,07 Prozent unter dem GD200 (6,92 CNH). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,21 CNH, was zu einem Abstand von -9,85 Prozent führt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie als neutral ein. Der RSI7 beträgt 6,54, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 54,56 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Shenzhen Seg zu einer "Schlecht"-Einschätzung führen. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was auf eine negative Entwicklung hinweist, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger, gemessen anhand von Kommentaren in sozialen Medien, wird als neutral eingestuft. Obwohl die Kommentare neutral waren, wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Shenzhen Seg aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" bewertet.