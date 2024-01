Shenzhen Salubris Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shenzhen Salubris als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shenzhen Salubris-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,91 und ein Wert für den RSI25 von 60,59. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Shenzhen Salubris in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über Shenzhen Salubris waren deutlich häufiger als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit und damit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shenzhen Salubris im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,43 Prozent erzielt, was 3,05 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,44 Prozent, und Shenzhen Salubris liegt aktuell 0,99 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Shenzhen Salubris eine Dividendenrendite von 1,68 % aus, was 0,19 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Der mögliche Mehrgewinn führt jedoch nur zu einer Einstufung als "Neutral".