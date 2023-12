Shenzhen Salubris Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Shenzhen Salubris-Aktie hat eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent, was 0,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik neutral. Die Dividendenrendite stellt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Shenzhen Salubris-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 3,25 Prozent erzielt, was 4,96 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,44 Prozent, wobei Shenzhen Salubris um 2,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist besonders negativ für Shenzhen Salubris. In den letzten beiden Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 62,52, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.