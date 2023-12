Shenzhen Salubris Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Anleger-Sentiment für Shenzhen Salubris war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Salubris liegt bei 41,01, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 49,33. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat Shenzhen Salubris im letzten Jahr eine Rendite von 1,43 Prozent erzielt, was 3,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt 0,01 Prozent, und Shenzhen Salubris übertrifft diesen Wert um 1,42 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Shenzhen Salubris-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,13 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 32,66 CNH lag, was einer Abweichung von +1,65 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung mit einer Abweichung von +1,68 Prozent.

Insgesamt erhält die Shenzhen Salubris-Aktie daher für ihr Anleger-Sentiment und ihre Performance ein "Gut"-Rating.