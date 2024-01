Shenzhen Salubris Aktie: Knallt es bald?

Das Anleger-Sentiment für Shenzhen Salubris hat in den letzten zwei Wochen zu einer besonders negativen Diskussion geführt, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen, während an sieben Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem positive Themen herauskristallisiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie geführt hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Shenzhen Salubris für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Shenzhen Salubris-Aktie um -6,04 Prozent unter dem Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -6,75 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Salubris-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenzhen Salubris als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 77,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,67 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.