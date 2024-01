Shenzhen Salubris Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Shenzhen Salubris-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,01 CNH erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 30,61 CNH, was einem Unterschied von -4,37 Prozent entspricht, und daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der Schlusskurs von 32,27 CNH liegt 5,14 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Salubris-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Bewertung der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Salubris liegt bei 1,61 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,50 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat die Shenzhen Salubris-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,25 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -10,28 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,99 Prozent im letzten Jahr, und Shenzhen Salubris lag 8,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.