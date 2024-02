Shenzhen Salubris Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI des Shenzhen Salubris liegt bei 26,4, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 55,64, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shenzhen Salubris waren in den letzten Wochen von einer Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien geprägt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Salubris in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich verzeichnete Shenzhen Salubris in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,99 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -6,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Shenzhen Salubris um 4,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.