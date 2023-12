Shenzhen SED Industry Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Shenzhen Sed Industry hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der Kurs liegt aktuell bei 23,74 CNH und ist damit um +13,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,11 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Sed Industry liegt bei 12,46, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu wird der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 36,9 bewertet und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt, dass die Rendite der Shenzhen Sed Industry mit 1,33 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 16,14 Prozent deutlich darunter. Somit wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung der Shenzhen Sed Industry in den letzten zwei Wochen. Auch die in den vergangenen Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer Einstufung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Branchenvergleich eine positive Einschätzung der Shenzhen Sed Industry.