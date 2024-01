Shenzhen SED Industry Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Shenzhen Sed Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite jedoch 13,29 Prozent unter dem Durchschnitt von 14,64 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,71 Prozent, und Shenzhen Sed Industry liegt aktuell 19,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,51 CNH lag, was einem Unterschied von -27,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (28,27 CNH) entspricht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (20,91 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,91 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Shenzhen Sed Industry also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Shenzhen Sed Industry überwiegend negativ sind. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung in Bezug auf Shenzhen Sed Industry gemessen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.