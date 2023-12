Shenzhen SED Industry Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Shenzhen Sed Industry zeigt eine Rendite von 1,33 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt 16,82 Prozent, während Shenzhen Sed Industry bei 15,49 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Sed Industry liegt bei 15,7 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, betrachtet über einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 36,3 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "Gut" aus.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Sed Industry verläuft bei 28,71 CNH, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 22,8 CNH gehandelt wird und somit einen Abstand von -20,59 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 20,85 CNH, was einer Differenz von +9,35 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Shenzhen Sed Industry eine erhöhte Diskussionsaktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Shenzhen Sed Industry daher als "Gut"-Wert betrachtet.