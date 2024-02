Shenzhen Ruihe Construction Decoration Aktie: Der weitere Knall!

Die Shenzhen Ruihe Construction Decoration Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft, da sie sich sowohl vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage deutlich entfernt. Der Kurs von 3,31 CNH liegt inzwischen -32,45 Prozent unter dem GD50 und -36,22 Prozent unter dem GD200. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5000 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen überwiegend positiv und an einem Tag überwiegend negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen herrschten jedoch verstärkt positive Themen vor, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite der Shenzhen Ruihe Construction Decoration Aktie deutlich darunter. Mit einer Rendite von -54,39 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Industrie-Rendite von -18,58 Prozent wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" eingestuft.