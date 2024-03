Shenzhen Ruihe Construction Decoration Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Shenzhen Ruihe Construction Decoration hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,6 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -19,74 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -20,86 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,34 Prozent hatte, liegt Shenzhen Ruihe Construction Decoration mit einer Unterperformance von 22,26 Prozent deutlich darunter. Die Bewertung in dieser Kategorie ist daher als "Schlecht" einzustufen.

Die Stimmung rund um Shenzhen Ruihe Construction Decoration lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Ruihe Construction Decoration mit einem Wert von 5000 ähnlich hoch ist wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Ruihe Construction Decoration bei einem Niveau von 73,47 als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".