Shenzhen Ruihe Construction Decoration Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Shenzhen Ruihe Construction Decoration-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 5,34 CNH bewertet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 5,56 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von +4,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,37 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,54 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Ruihe Construction Decoration-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (47,46) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Shenzhen Ruihe Construction Decoration.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shenzhen Ruihe Construction Decoration aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den sozialen Medien wurde Shenzhen Ruihe Construction Decoration in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Shenzhen Ruihe Construction Decoration.