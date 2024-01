Shenzhen Rapoo Aktie: Nach so langer Zeit …

Shenzhen Rapoo: Aktuelle Bewertungen und Stimmungslage

Das chinesische Technologieunternehmen Shenzhen Rapoo wird derzeit aufgrund seiner fundamentalen Kriterien und der Stimmungslage unter Anlegern bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Shenzhen Rapoo bei 247,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Wenn es um Dividenden geht, schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" mit einer Dividendenrendite von 0 % schlechter ab. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Netzwerken deuten jedoch auf eine positive Stimmung und eine gesteigerte Aktivität hin. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich für Shenzhen Rapoo eine neutrale Bewertung basierend auf fundamentaler Kriterien und dem Anleger-Sentiment.