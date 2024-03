Shenzhen Rapoo Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Shenzhen Rapoo hat im letzten Jahr eine Rendite von 1,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 16,75 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -10,64 Prozent, und Shenzhen Rapoo liegt aktuell 12,1 Prozent darüber. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shenzhen Rapoo derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Rapoo liegt mit einem Wert von 207,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Shenzhen Rapoo in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.