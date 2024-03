Shenzhen Rapoo Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Shenzhen Rapoo hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Outperformance von +12,28 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Rapoo mit 17,98 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Shenzhen Rapoo eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Rapoo mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Shenzhen Rapoo bei 44,62 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,37 und unterstützt die Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt erhält Shenzhen Rapoo daher in verschiedenen Kategorien sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Bewertungen, was auf eine gemischte Performance hinweist.