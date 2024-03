Shenzhen Rapoo Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Shenzhen Rapoo-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,32 CNH um -8,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,68 CNH abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs mit 14,85 CNH nur um -3,57 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,85 CNH, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich für Shenzhen Rapoo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Bereich Fundamentalanalyse weist Shenzhen Rapoo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 207,03 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Shenzhen Rapoo derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.