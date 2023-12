Shenzhen Rapoo Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Shenzhen Rapoo diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Shenzhen Rapoo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Shenzhen Rapoo beträgt 247, während vergleichbare Unternehmen aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shenzhen Rapoo daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Rapoo liegt bei 0 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt. Diese Bewertung der Aktie als unrentables Investment für heute erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Shenzhen Rapoo der letzten 7 Tage liegt bei 50,97 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Shenzhen Rapoo eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.