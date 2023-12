Shenzhen Rapoo Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Shenzhen Rapoo Aktie: Dividende, Anleger-Stimmung, Fundamental und Relative Strength Index

Die Shenzhen Rapoo Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte eine Dividende von 0 % auf, was eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 1,02 Prozentpunkten.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Rapoo ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Rapoo mit 153,46 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Rapoo Aktie zeigt einen RSI7-Wert von 57,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 40,98, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.