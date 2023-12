Shenzhen Properties, Development Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Shenzhen Properties & Development hat ihren Kurs von 9,22 CNH inzwischen um -1,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage gesehen, wird die Bewertung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,77 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Shenzhen Properties & Development lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Shenzhen Properties & Development in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Properties & Development in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenzhen Properties & Development-Aktie hat einen Wert von 60, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,65) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shenzhen Properties & Development.