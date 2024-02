Shenzhen Properties, Development Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. An einem Tag war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt 13 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Shenzhen Properties & Development. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Properties & Development-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,51 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 8,43 CNH weicht somit um -11,36 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,89 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,17 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Properties & Development-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Shenzhen Properties & Development als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shenzhen Properties & Development-Aktie ergibt sich ein Wert von 47,26 für den RSI7 und ein Wert von 52,67 für den RSI25, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was als "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Properties & Development-Aktie somit ein "Gut"-Rating.