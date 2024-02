Shenzhen Prolto Supply Chain Management Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Shenzhen Prolto Supply Chain Management hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,87 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -27,22 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche lag die Performance deutlich unter dem Durchschnitt von -8,65 Prozent. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -13,93 Prozent schlechter ab, was einer Unterperformance von 21,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser schwachen Performance erhält Shenzhen Prolto Supply Chain Management ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Prolto Supply Chain Management liegt bei 91,13, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, deuten auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

In puncto Fundamentaldaten hat das Unternehmen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 298, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" als neutral betrachtet wird. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie ab.

Was die Dividenden angeht, so kann ein Investment in die Aktie von Shenzhen Prolto Supply Chain Management aufgrund einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 2,31 Prozentpunkten führen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamteinschätzung für Shenzhen Prolto Supply Chain Management, basierend auf den Branchenvergleichen, dem Relative Strength-Index, den Fundamentaldaten und den Dividenden.